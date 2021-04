Ronn fënnef Méint nom Ufank vun den éischten Corona-Impfcampagne si weltwäit méi wéi eng Milliard Vaccine gesprëtzt ginn.

Bal d'Hallschent dovunner a räiche Länner. Internationale Spëtzereider ass ouni Iwwerraschung Israel, wou knapp 60% vun der Populatioun geimpft ass. Duerno kommen déi Vereenegt Arabesch Emirater mat 51%, Groussbritannien mat 49% an d'USA mat 42%.

An Europa goufe bis ewell 128 Milliounen Impfdosisse gesprëtzt. D'Impfquot läit bei 21%.

Spëtzereider an der EU ass dat klengt Malta. Hei krute bis ewell 47% vun den Awunner eng Impfung. Bei eisem däitschen Noper sinn et den Ament 22,8%. Zu Lëtzebuerg si mer bei 25%. 10% hunn antëscht hir zwou Sprëtzen hannert sech. De Grand-Duché läit antëscht no engem luesen Impfstart am Ufank antëscht iwwert dem europäeschen Duerchschnëtt.

Och an de meeschten aarme Länner konnt ee mat Hëllef vun der internationaler Covax-Initiativ mat der Impfcampagne starten. An 12 Länner ass dat nach net de Fall.

D'Zil fir 70% vun de Bierger a Biergerinnen en Impfschutz ze ginn soll, der Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen am Juli areecht sinn. Bis elo ass een awer nach wäit dovunner ewech.

Dee Vaccin, deen am meeschte verbreet ass, ass dee vum brittesch-schwedesche Konzern AstraZeenca. E gouf an 2 Drëttel vun den 207 erfaasste Staaten an Territoirë benotzt. Den Impfstoff vu Biontech/Pfizer gëtt a 44% vun de Länner agesat.