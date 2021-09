Den EU-Daten no huet Europa am Joer 2021 dee wäermste Summer zanter dem Ufank vun de Wiederopzeechungen erlieft.

Déi duerchschnëttlech Temperatur vun Ufank Juni bis Enn August hätt bal ee Grad iwwert dem Duerchschnëtt vun de Joren 1991 bis 2020 geleeën, dat huet en Dënschdeg den Äerdobservatiounsprogramm Copernicus vun der Europäescher Unioun matgedeelt. Et gouf ënnert anerem op d'Rekordtemperaturen am August an op déi uerg Bränn am Mëttelmierraum verwisen.

Dëse Summer wär mat de gemoossenen Temperaturen nach méi waarm gewiescht wéi déi bis ewell Rekordsummeren 2010 an 2018, sou d'Copernicus. De Virsprong louch allerdéngs nëmme bei 0,1 Grad Celsius.

Wärend der Hëtztwell a Südeuropa gouf den 11. August eng Temperatur vun 48,8 Grad op Sizilien gemooss. Sollt dëse Wäert vun der Weltorganisatioun fir Meteorologie bestätegt ginn, géing et sech ëm déi héchsten Temperatur an Europa handelen, déi jee gemooss gouf.

Bannent Europa gouf et deels grouss Ënnerscheeder bei den Temperaturen. An Deeler gouf et grouss Bëschbränn an an aneren Deeler gouf et uerg Iwwerschwemmungen.