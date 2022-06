Eng 2.000 eeler Fraen aus der Schwäiz hunn hir Regierung virum europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter verklot.

Si reprochéieren deene politesch Responsabelen net genuch géint de Klimawandel ze maachen an déi eeler Mënschen net genuch virun de Suitte vun der Klimakris ze schützen. Si hunn sech am Veräi KlimaSeniorinnen zesummegedoen a verdeedegen hier Rechter zu Stroossbuerg.

KlimaSeniorinnen / Rep. Dany Rasque

Firwat? Dat hunn se op enger Visitt zu Lëtzebuerg erkläert.

Zu de Suitte vum Klimawandel gehéiere Canicullen, déi fir eeler Mënsche besonnesch geféierlech sinn - virun allem fir Fraen.

Aus enger Etüd déi d'Weltgesondheetsorganisatioun gemaach huet, geet ervir, datt am Summer 2003, dat war e Summer mat aussergewéinlech héijen Temperaturen, méi Frae wéi Männer gestuerwe sinn.

D'KlimaSeniorinnen baséiere sech dorop a beruffe sech op d'Schwäizer Verfassung.

D'Rosmarie Wydler-Wälti, Co-Presidentin vun de KlimaSeniorinnen.

"Mir hunn eis op d'Verfassung beruff. Op e Recht op e gutt Liewen an eng gesond Ëmwelt. Och op d'Verfassung vun der Mënscherechtskonventioun. Iwwerall geet et drëms, datt d'Regierung kucke muss, datt mir mat eise Famillen e gesond Liewe kënne féieren an dat war net garantéiert an ass och elo nach net garantéiert. Dofir musse mir zu alle Mëttel gräifen, och zu juristeschen. Politescher hu bis elo näischt bewierkt."

D'Iddi fir dës Klimaplainte kënnt vu Greenpeace an der Schwäiz. Do haten d'KlimaSeniorinnen och fir d'éischt geklot, mä si goufen ofgewisen.

Zu Stroossbuerg dogéint huet de Geriichtshaff fir Mënscherechter der Plainte héchste Prioritéit ginn.

D'KlimaSeniorinnen maache sech net just Suergen ëm sech, mä och ëm déi Jonk, ëm déi nächst Generatiounen.

D'Co-Presidentin Anne Mahrer versteet, datt Jonker zum Deel d'Hoffnung verluer hunn.

"Et gi Jonker, déi eis soen, si wéilte keng Kanner. Dat ass staark. Ech fannen déi rezent politesch Decisiounen, ob an der Schwäiz oder soss éierens an Europa, déi droen dem Desaster net Rechnung. Dat ass politesche Courage 'à géométrie variable', dat ass net méiglech. D'Verleegnung ass eriwwer."

D'KlimaSenorinnen ënnersträichen, datt d'Politik eng enorm Responsabilitéit hätt a couragéiert Mesurë misst huelen.

Si froe sech, wat fir Katastrophe musse geschéien, bis endlech reagéiert gëtt.