Zu Beetebuerg ass sech déi aktuell Koalitioun eens ginn. De Laurent Zeimet (CSV) bleift Buergermeeschter.

De Bréif un den Inneministère hätt een elo verschéckt, esou de neien an ale Gemengepapp. An de Schäfferot kommen d'Josée Lorsché (Déi Gréng), de Gusty Grass (DP) an de Jean-Marie Jans (CSV).