No Kontrolle gesäit den Inneministère keng Beweiser dofir, datt 3 gewielte Kandidaten, anescht wéi kolportéiert, net an der Gemeng wunne sollen.

"Et gëtt keng Preuven, dass si net do wunnen", dat ass d'Äntwert aus dem Interieur op d'Fro, wou den Dossier vun den 3 Kandidate vu Veianen, bei deenen et Froe ronderëm hiren Haaptwunnsëtz ginn hat, drun ass. Et war kolportéiert ginn, datt si an Däitschland wunne géingen. Bei deene Betraffenen hat et sech ëm déi zwee Meeschtgewielte Paul Petry a François Weyrich souwéi de Véiertgewielte Jean-Claude Vinandy gehandelt. De François Weyrich an de Paul Petry wëlle sech de Poste vum Buergermeeschter opdeelen, wärend den Zweetgewielte François Weyrich déi éischt 3 Joer als Gemengepapp fungéiere wäert, soll den Éischtgewielte Paul Petry fir déi zweet Hallschent vun der Legislaturperiod iwwerhuelen. Dat, well hien an deenen nächste Joren nach ze vill a sengem Betrib ze doen hätt.

Domadder sinn dann och Neiwalen zu Veianen vum Dësch. Dës wieren néideg ginn, wann no der Vereedegung méi wéi 1 Member aus dem Gemengerot hätt missen zerécktrieden. A Majorzgemengen duerf nämlech net méi wéi ee Sëtz fräi sinn. Hätte si virun der Vereedegung missen zeréckzéien, wieren déi Nächstgewielten nogeréckelt. Ma dozou wäert et dann elo awer net kommen an de Gemengen- a Schäfferot wäerten mat hirer Aarbecht no de Vereedegungen ufänke kënnen.

Dëst Joer haten zu Veianen 18 Leit fir 9 Posten am Conseil kandidéiert. Dorënner eng Ekipp vu 7 Leit ronderëm den Nach-Buergermeeschter Claude Tonino an eng Ekipp vun 9 Kandidate ronderëm de François Weyrich a Paul Petry. De Walkampf gouf deels méi hefteg gefouert, sou koum d'Plainte beim Interieur géint déi 3 Kandidate beispillsweis vum Claude Tonino. Um Enn koum mam Nach-Schäffe Jean-Marie dit Jengel Klasen als Néngtgewielten allerdéngs just ee Member vun der Ekipp vum aktuelle Buergermeeschter an de Gemengerot.