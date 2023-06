Zu Schëffleng si sech d'LSAP an d'CSV eens ginn. Hei gëtt sech de Buergermeeschterposten gedeelt.

Déi éischt zwee Joer iwwerhëlt den aktuelle Buergermeeschter Paul Weimerskirch nach eng Kéier d'Spëtzt. Éischte Schäffe gëtt de Carlo Feiereisen. Op den zweete Schäffeposte kënnt de Marc Spautz. Drëtte Schäffe gëtt de Rizo Agovic.

No zwee Joer gëtt de Carlo Feiereisen Buergermeeschter. An de Schäfferot rëtscht dann d'Nadine Kuhn-Metz no. De Marc Spautz gëtt éischte Schäffen, de Rizo Agovic zweete Schäffen.

