An der Nordgemeng Géisdref gëtt et een neie Schäfferot. E Méindegowend hunn 8 vun 9 Conseilleren, déi present waren, eestëmmeg decidéiert, datt de Jean-Paul Mathay Buergermeeschter bleift. De Marc Siebenaller, bis elo einfache Conseiller, gëtt 1. Schäffen an de Marc Keilen bleift dem Gremium als 2. Schäffen erhalen.