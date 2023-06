Hie war mat enger Stëmm Virsprong deen Éischtgewielten op der Ëlwenter Biergerlëscht, déi d'absolutt Majoritéit eruewere konnt.

Den Edy Mertens, deen zanter 2011 Buergermeeschter vun Ëlwen ass, bleift och déi nächst 6 Joer un der Spëtzt vun der Nordgemeng. Dat hunn déi 8 Membere vun der Ëlwenter Biergerlëscht eestëmmeg decidéiert. 1. Schäffe gëtt den Zweetgewielte Guy Henckes, 2. Schäffen den Drëttgewielte Carlo Schroeder. D'Ëlwenter Biergerlëscht huet mat 8 Sëtz déi absolutte Majoritéit, d'Oppe Lëst Ëlwen kënnt op 3 Mandater am Conseil. An deene leschten Deeg war et zu Diskussiounen zu Ëlwen komm, well de Guy Henckes, dee 464 Stëmme bäigewonne konnt a just eng Stëmm manner wéi den Edy Mertens krut, deem säin Usproch op de Buergermeeschterstull a Fro gestallt hat. Dem Edy Mertens no goufen d'Meenungsverschiddenheete mëttlerweil aus der Welt geraumt. De Guy Henckes hätt agesinn, datt säi Virworf, deen hie vis-à-vis vum "Lëtzebuerger Wort" formuléiert hat, de Buergermeeschter wier an der Gemeng net present genuch, net ubruecht gewiescht wier.