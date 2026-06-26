Konkret ginn zwee Membere vum Humanitarian Intervention Team (HIT) vum CGDIS mat engem "emergency.lu"-Satellittekommunikatiounssystem a Venezuela. Si sollen dofir suergen, datt d'Telekommunikatioun nees funktionéiert, fir datt humanitär Organisatiounen hir Aarbecht op der Plaz kënne maachen. D'Ekipp soll e Freideg den Owend um 23 Auer mat engem Fliger vu Luxembourg Air Rescue fortfléien.
Donieft ginn dräi weider HIT-Experten d'Koordinatiounsekipp vun der Europäescher Kommissioun op der Plaz ënnerstëtzen. Si reesen e Samschden de Moien iwwer Roum mat engem Spezialfliger vun der europäescher Unioun weider.
D'Missioune sinn am Ufank fir ronn zwou Woche virgesinn. D'Aktioun leeft am Kader vum europäesche Katastropheschutzmechanismus a gëtt zu 75 Prozent vun der Europäescher Unioun an zu 25 Prozent vum Lëtzebuerger Ausseministère finanzéiert, wéi den Ausseministère an den Inneministère an engem Communiqué matdeelen.