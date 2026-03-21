RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Groussbritannien34 offiziell Fäll vu Meningite

Claude Zeimetz
De Santésminister schwätzt vun enger Epidemie, wéi et se nach ni gouf. A Groussbritannien gëtt et den Ament en erstaunlech groussen Ausbroch vu Meningiteinfektiounen.
Update: 21.03.2026 16:25
D'Leit sti Schlaang, fir sech impfen ze loossen
© CARLOS JASSO/AFP

Zwou Persounen, déi sech infizéiert haten, si gestuerwen. Offiziell Fäll goufe bis ewell 34 gezielt, dovunner 23 confirméierter. Um Campus vun der Uni vu Kent hu sech eleng e Samschdeg iwwer 400 Leit géint Meningokokken B impfe gelooss. Déi brittesch Gesondheetsautoritéiten haten, wéinst den aussergewéinlech ville Fäll mateneen, eng grouss Impfcampagne lancéiert.

Bis ewell goufen 5764 Impfungen gemaach an iwwer 11.000 Dosissen Antibiotique verdeelt. D’Santé geet dovunner aus, datt d’Infektiounen hir Originnen an enger Disko hunn, wou Studenten tëscht dem 5. a 7. Mäerz gefeiert haten.

A Groussbritannien ginn Neigebuerener zanter 2015 géint Meningokokken B geimpft. Do virdru gëtt et fir déi Variant also keen Impfschutz. Eng Meningite, also eng Hirnhautentzündung, ka schwéier neurologesch Schied ausléisen a potentiell déidlech verlafen.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.