Him gouf onfräiwëllegen Doutschlag wéinst graver Noléissegkeet reprochéiert, nodeems hien am Januar d’lescht Joer seng Frëndin bei enger Bierg-Tour um Großglockner, matzen an der Nuecht zeréckgelooss hat, fir Hëllef ze sichen, well si mat hirer Kraaft um Enn war. D’Frëndin war wärend där Zäit erfruer. De Fall hat an der Alpinisten-Zeen fir vill Opmierksamkeet gesuergt, well d’Fro no der genereller Responsabilitéit gestallt gouf, wie fir wie bei esou Toure verantwortlech ass.
