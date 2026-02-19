RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

WashingtonDe Friddensrot - Nei Allianz vun den USA

Petz Bartz
Vertrieder vu 45 Natioune sëtzen zu Washington zesummen op der éischter Reunioun vum sougenannte “Board of Peace”, dem Friddensrot vum Donald Trump, dee riskéiert eng UNO z’ënnerwanderen.
Update: 19.02.2026 19:30
© Wikipedia
Washington: De Friddensrot - Nei Allianz vun den USA
Vertrieder vu 45 Natiounen sëtzen zu Washington zesummen op der éischter Reunioun vum sougenannte “Board of Peace”, dem Friddensrot vum Donald Trump.

Vertrieder vu 45 Natioune sëtzen zu Washington zesummen op der éischter Reunioun vum sougenannte “Board of Peace”, dem Friddensrot vum Donald Trump, dee riskéiert eng UNO z’ënnerwanderen. Déi meeschte Vertrieder aus der EU sinn an der Roll vun Observateuren. Et geet drëms, de Gaza-Friddensplang ëmzesetzen. Dem Friddensrot säin Objektiv ass awer net kloer just dorop limitéiert. Fir e Wuert dierfe matzeschwätzen, mussen d’Memberlänner awer eng Cotisatioun vun 1 Milliard US-Dollar bezuelen. Bei de Grënnungsnatioune sinn dann och villfach Militärregimer oder Diktaturen ze fannen, och mam Zil, dass den US-President hinne gutt gesënnt soll sinn. Demokratien doe sech schwéier mat der autoritär ausgeriichter Féierung vum Gremium.

Am meeschte gelies
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Eng hallef Sekonn Ecart: Gold fir Norwegen an der Nordescher Kombinatioun
Video
22
Ramadan
Méi wéi just daagsiwwer net iessen an drénken
Video
Audio
Fotoen
22
Al Traditioun
Zu Réimech huet op Äschermëttwoch nees de Stréimännche gebrannt
Video
Fotoen
0
Wolz
Police sicht no Accident mat Farerflucht no Zeien
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Trotz Zoll-Politik vun Trump
US-Aussenhandelsdefizit fir Wueren am Joer 2025 op engem Rekord-Héich
1
Eng Gedenkzeremonie fir de rietsextreeme Quentin Deranque.
Doud vum franséische Rietsextremist Quentin Deranque
Siwe Persoune riskéieren a Prozess wéinst "onfräiwëllegem Doutschlag"
Audio
Prozessoptakt zu Innsbruck
33 Joer al Alpinistin zejoert um Großglockner erfruer - Partner viru Geriicht
Audio
De Prënz Andrew um Begriefnis vun der Duchess of Kent Katherine am Joer 2025.
Verdacht op Feelverhalen am Amt
De fréiere brittesche Prënz Andrew gouf verhaft
Video
Pompjeeë ginn Entwarnung
"Feelalarm" vu Gasmelder am Reichstag zu Berlin
Fotoen
Der frühere südkoreanische Präsident Yoon ist wegen der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts vor gut einem Jahr zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Yoon wurde von einem Gericht in Seoul wegen der "Anführung eines Aufstands" schuldig gesprochen.
Wéinst Ausruffe vum Krichsrecht
Fréiere südkoreanesche President Yoon zu liewenslaangem Prisong verurteelt
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.