RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Trotz Zoll-Politik vun TrumpUS-Aussenhandelsdefizit fir Wueren am Joer 2025 op engem Rekord-Héich

AFP, iwwersat vun RTL
Update: 19.02.2026 18:48
© CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Domadder huet d’Zollpolitik vum US-President zejoert nëmmen deelweis dat gewënschten Zil erreecht: Wéi Zuelen aus dem Handelsministère an den USA kloer weisen, war den Defizit (méi Import, wéi Export) op ronn 1,24 Billiounen Dollar geklommen, ronn 2,1% méi wéi nach am Joer 2024.

Eigentlech wollt den US-President Trump d’Importer mat sengen Taxen däitlech erofdrécken, fir esou d’US-Industrie unzekuerbelen an Aarbechtsplazen ze schafen. Ma d’Importer an den USA sinn dem Ökonom Chad Brown vum “Peterson Institute for International Economics” awer staark geklommen, virun allem wéinst héijen Investitiounen an d’Kënschtlech Intelligenz: US-Entreprisen beispillsweis importéiere fortschrëttlech Hallef-Leeder a weidert Ekipement fir modern Rechenzenteren.

D’Exporter vun de Vereenegte Staate hunn zwar och zougeluecht, ma vill manner staark, wéi d’Importer. Virun allem a Branche wéi d’Aviatioun, Energie a Pharma sinn d’Exporter dem Ministère no geklommen.

Beim Aussenhandelsdefizit mat Wueren, plus Servisser, ass et dann awer zu enger klenger Diminutioun komm. Hei ass d’Zomm vun 903,5 Milliarden Dollar am Joer 2024, op 901,5 Milliarden Dollar am Joer 2025 zeréckgaangen.

Am meeschte gelies
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Eng hallef Sekonn Ecart: Gold fir Norwegen an der Nordescher Kombinatioun
Video
22
Al Traditioun
Zu Réimech huet op Äschermëttwoch nees de Stréimännche gebrannt
Video
Fotoen
0
Serie : Mir, am Sozialen (4)
Cátia Gomes: “Et ass wichteg, de Leit eng Chance ze ginn”
Video
Fotoen
Wolz
Police sicht no Accident mat Farerflucht no Zeien
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Eng Gedenkzeremonie fir de rietsextreeme Quentin Deranque.
Doud vum franséische Rietsextremist Quentin Deranque
Siwe Persoune riskéieren a Prozess wéinst "onfräiwëllegem Doutschlag"
Audio
Prozessoptakt zu Innsbruck
33 Joer al Alpinistin zejoert um Großglockner erfruer - Partner viru Geriicht
Audio
De Prënz Andrew um Begriefnis vun der Duchess of Kent Katherine am Joer 2025.
Verdacht op Feelverhalen am Amt
De fréiere brittesche Prënz Andrew gouf verhaft
Video
Pompjeeë ginn Entwarnung
"Feelalarm" vu Gasmelder am Reichstag zu Berlin
Fotoen
Der frühere südkoreanische Präsident Yoon ist wegen der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts vor gut einem Jahr zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Yoon wurde von einem Gericht in Seoul wegen der "Anführung eines Aufstands" schuldig gesprochen.
Wéinst Ausruffe vum Krichsrecht
Fréiere südkoreanesche President Yoon zu liewenslaangem Prisong verurteelt
"Politischer Aschermittwoch"
Bundeskanzler Friedrich Merz war e Mëttwoch zu Tréier
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.