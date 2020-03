Am Kampf géint d'Corona-Pandemie stellt sech d’Automobilindustrie weltwäit ëm, well se dringend gebraucht gëtt, fir medizinescht Equipement ze produzéieren

Wéinst den Zuele vun Infizéierten, déi konstant klammen, ginn nämlech an de Klinicke virun allem Beootmungsmaschinne gebraucht, fir Mënscheliewen ze retten. Mir hunn an deem Kontext mat der Automobilfederatioun Febiac geschwat, déi déi Konstrukteuren an Importateuren op internationalem Plang representéiert.



Fir d’Corona-Pandemie ze bekämpfen, stellen ëmmer méi Entreprisen hir Produktioun op medizinescht Equipement ëm. Zum Beispill huet den US-Autoskonstrukteur Ford annoncéiert, zesumme mat de Konzerner General Electric an 3M, d’Produktioun vu Beootmungsmachinne fir Patienten a Maske fir Fleegepersonal ze beschleunegen. Donieft, wäerten 100.000 Viseure pro Woch produzéiert ginn.

Och Tesla a seng Raumfaart-Firma Space X produzéiere Beootmungsmaschinnen, Masken an Händchen. Tesla huet schonns Beootmungsmaschinnen den US-Spideeler zur Verfügung gestallt. Well eben de Besoin klëmmt, mobiliséieren och aner Konzerner aus dem Automobilsecteur hir Mataarbechter, fir medizinescht Equipement bereet ze stellen. Beispillsweis produzéiert Volkswagen Beootmungsmaschinne mat Hëllef vu sengen 3D-Printeren.



D’Febiac gehéiert zum House of Automobile, déi verschidde lëtzebuergesch Federatiounen an Associatiounen aus dem Automobilsecteur regroupéiert. Viru kuerzem gouf do decidéiert, fir Permanencë bei Depannagen an urgente Reparature wärend der Corona-Kris ze assuréieren.



Fir d’Personal an d’Clienten nach besser ze protegéieren, hunn d’Garagisten hei am Land méi streng Precautioune geholl. Ënnert anerem mussen d’Mataarbechter an d’Clienten een Sécherheetsofstand halen an d’Ween ginn no den Interventiounen desinfizéiert.