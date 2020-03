D'Ausgangspär an Italien schéngt ze wierken. Déi strikt Mesurë solle bis op d'mannst den 12. Abrëll verlängert ginn.

Dat huet de Gesondheetsministère e Méindeg annoncéiert. Mat iwwer 75.000 Infizéierten an 11.500 Doudegen ass Italien am schlëmmste vun der Pandemie betraff.

Weltwäit ginn et elo eng 786.000 confirméiert Coronavirus Infizéierter a bal 38.000 Doudesaffer, awer och 166.000 Patienten, déi nees gesond sinn.

An Däitschland sinn et knapp 63.000 confirméiert Coronavirus-Infizéierter an iwwer 560 Doudeger. Am stäerksten ass Bayern betraff. Besonnesch d'Hausse vun Infizéierten an den Alters- a Fleegeheemer mécht de Bundeslänner Suergen.

D'USA verbidden Europäer weiderhin, fir an d'USA anzereesen. De Verbuet sollt nëmme bis Mëtt Abrëll gëllen. E gëtt awer elo verlängert, sou de President Trump. Wéi laang, gouf awer net preziséiert.

Air Canada schéckt wéinst dem Coronavirus eng 16.500 Salariéen an de Chômage technique. D'Aktivitéite vun der Fluchlinn ginn ëm déi 90% reduzéiert.

Méi speziell Quarantän-Mesuren ginn et a Panama. Do däerfe Fraen a Männer nëmme getrennt virun d'Dier, an dat och just u verschiddenen Deeg.

D'Europäesch Unioun wëll jo mat 37 Milliarden Euro, der Ekonomie an de Gesondheetssystemer wéinst der Pandemie hëllefen. E Méindeg gouf et den definitive Feu-vert. D'Sue kommen aus der EU-Regionalhëllef an aus dem EU-Solidaritéitsfong.