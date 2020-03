Verdréit de Virus héich Temperature manner gutt? Kann de Summer de Coronavirus vläicht bremsen? Dat ass eng Fro, déi an der Lescht dacks gestallt gouf.

Fuerscher aus den USA hunn awer lo mol eng sëllechen Temperaturdonnéeën aus de leschte Méint ausgewäert a festgestallt, datt de Coronavirus sech a waarme Länner däitlech manner staark verbreet huet. D'Wëssenschaftler Qasim Bukhari a Yusuf Djameel vum Massachusetts Institute of Technology hu rezent eng Etüd presentéiert, déi drop hindeit, datt et en Temperatureffet kéint ginn.

Afloss vun Temperaturen op Coronavirus / Rep. Pit Everling

De Neurowëssenschaftler Bukhari huet hei reng Donnéeë beienee geluecht an net de Virus selwer erfuerscht. Vu Januar u goufen déi weltwäit Wiederdonnéeën analyséiert. D'Rechnung geet bis den Dag, op deem 320.000 Infektiounen erreecht waren, dat war den 22. Mäerz.

Dobäi koum raus, datt 90 Prozent vun de confirméierten Infektiounsfäll a Länner waren, an deenen d'Temperaturen tëschent 3 a 17 Grad louchen an d'Loftfiichtegkeet tëscht 3 an 9 Gramm pro Kubikmeter. Zwar géif an europäesche Staaten oder an den USA vläicht méi getest a registréiert ginn, schreiwen d'Fuerscher vum MIT. Ma och an Australien, den Emiraten, Qatar, Singapur, Bahrain oder Taiwan wier dat de Fall gewiescht an trotzdeem wier d'Zuel vun den Infektiounen hei relativ niddereg.

E Bléck op d'Weltkaart mat de roude Punkte confirméiert, datt waarm Länner manner betraff sinn. Déi allermeescht Infektioune gëtt et allzäit op der Nordhallefkugel, wou jo déi lescht Méint Wanter war. Definitiv Conclusioune kënnen awer nach keng gezu ginn. Et misst een elo d'Entwécklung a waarmen a fiichte Länner ofwaarden, soen d'Fuerscher.

En allgemenge Konsens schéngt et an der Wëssenschaft och ze ginn, datt de Sars-Cov2 am Summer net wäert komplett verschwannen, héchstens kéint seng Ausbreedung vu waarmen Temperaturen an héijer Loftfiichtegkeet gebremst ginn. Bei Influenza-Viren ass dat jo anescht, dës si saisonal a spillen am Summer keng Roll.

Sou ginn och de Qasim Bukhari an de Yusuf Djameel zwar vun engem gewëssen Effet aus, awer net dovunner, datt d'Pandemie eleng vun Ëmweltfacteure kéint gestoppt ginn.