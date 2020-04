Dat ass den trauregen Rekord a Spuenien um Mëttwoch. Zanter dem 15. Mäerz kämpft Spuenien mat enger strenger Ausgangsspär géint de Virus.

De spuenesche Gesondheetsministère hat awer och positiv Nouvellen. Den Drock op Spideeler an Intensivstatiounen géif ufänken nozeloossen.

An den USA ass een elo bei iwwer 215.000 confirméierten Infektiounen, souvill ewéi néierens soss op der Welt.

De Gros vun den Infizéierten lieft am US-Staat New York.

Weltwäit sinn iwwer 47.000 Mënschen um Coronavirus gestuerwen. D'confirméiert Infektioune leien bei 936.000. Ronn 194.000 Mënschen goufen awer och nees gesond.