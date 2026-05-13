RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Porsche SED'VW-Daachgesellschaft mécht bal eng Milliard Verloscht

AFP, iwwersat vun RTL
Der Direktioun no entsprécht d'Resultat den Erwaardungen, mee d'Geschäftsmodeller missten ugepasst ginn, fir an Zukunft kompetitiv ze bleiwen.
Update: 13.05.2026 10:33
(FILES) This photograph shows the logo of German car maker Volkswagen in Dunkirk, northern France on November 4, 2015.
(FILES) This photograph shows the logo of German car maker Volkswagen in Dunkirk, northern France on November 4, 2015.
© AFP/

D'Porsche SE, Haaptaktionär vum VW‑Konzern, huet am éischte Quartal vum Joer e Verloscht vu ronn 0,9 Milliarden Euro gemaach. Dat ass zwar manner wéi am Joer virdrun, mee weist weiderhin d'Schwieregkeeten am Secteur.

De Minus kënnt virun allem duerch Wäertverloschter vun den Investitiounen a Volkswagen, wärend d'Bedeelegung u Porsche AG liicht u Wäert gewonnen huet.

D'Porsche SE ass keen Autosbauer selwer, mee eng Investment‑Firma, déi d'Majoritéit vu Stëmmrechter bei Volkswagen huet a sou vill Afloss op de Konzern huet.

Der Direktioun no entsprécht d'Resultat den Erwaardungen, mee d'Geschäftsmodeller misstenen ugepasst ginn, fir an Zukunft kompetitiv ze bleiwen. D'Autobranche steet aktuell ënner Drock – ënner anerem duerch den Iwwergank op Elektroautoen an déi zouhuelend Konkurrenz aus China.

Am meeschte gelies
Lëtzebuerger Virolog iwwer Hanta-Virus
"Net vergläichbar mat deem, wéi mer et beim Corona-Virus gesinn hunn"
Video
Op der Pompel
Den 98er Bensinn gëtt erëm méi deier
Déidleche Virfall um Fluchhafen zu Denver
Opname vun Iwwerwaachungskamerae weise Persoun op der Pist
Video
1. Halleffinall vum ESC 2026
Dës 10 Länner hunn et an d'Finall e Samschdeg gepackt - Kuckt elo de komplette Replay
Video
5
Vicky Leandros
Zeréck op d'ESC-Bün – do, wou alles ugefaangen huet
Video
Fotoen
1
Weider News
Europe's most wanted fugitives
Abdullah Khodor gëtt nach ëmmer vu Lëtzebuerg gesicht
Den US-Krichsminister Pete Hegseth an de Generol Dan Caine bei der Budgetsunhéierung vum Verdeedegungsministère.
Zuele vum Pentagon
Krich géint den Iran huet d'USA antëscht bal 29 Milliarden Dollar kascht
Zu Teheran geet den Alldag trotz dem Krich weider.
Iranesche Chef-Negociateur
USA misste Friddensplang akzeptéieren oder dem Echec an d'A kucken
9
E Schëff vun der EU-Missioun "Aspides" schleeft e beschiedegte griicheschen Ueleg-Tanker am Roude Mier of (September 2024).
Nom Enn vum Iran-Krich
EU-Marinn-Missioun "Aspides" kéint op d'Strooss vun Hormus ausgebreet ginn
Reproche vu Vergewaltegung
Paräisser Parquet fuerdert, d'Enquête am Fall Luc Besson nei opzemaachen
Den Albrecht Weinberg op de Feierlechkeete fir säin 100. Gebuertsdag de 7. Mäerz 2025
Am Alter vun 101 Joer
Den Holocaust-Iwwerliewenden Albrecht Weinberg ass gestuerwen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.