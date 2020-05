D'Welttourimusorganisatioun geet dovun aus, dass dëst Joer weltwäit ronn 60 bis 80 Prozent manner Leit wäerte verreesen, wéi zejoert.

Am Mäerz ass een nach dovun ausgaangen, dass et just e Réckgang vu maximal 30 Prozent géif ginn. An den éischten dräi Méint vum Joer wieren der Branche wéinst der Corona-Pandemie scho ronn 74 Milliarden Euro entgaangen. Bis Enn dës Joers kéinten dat esouguer ronn 1.000 Milliarde ginn, esou d'Schätzunge vun der Organisatioun.

Wéi schlëmm de Verloscht wäert ginn, géif virop dovun ofhänken, wéini d'Grenzen erëm op an d'Restriktiounen, fir ze verreesen, erëm opgehuewe ginn. Alles an allem wieren duerch d'Pandemie bis zu 120 Milliounen Aarbechtsplazen am Tourismussecteur a Gefor. Experte ginn zwar dovun aus, dass am Hierscht déi éischt Leit erëm an d'Vakanz ginn. Déi richteg Reprise gëtt sech awer eréischt fir nächst Joer erwaart.