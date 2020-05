D'Vakanzenzäit kéint dozou bäidroen, datt sech de Virus nach méi flächendeckend ausbreet, wéi dat bis ewell de Fall war.

Och wann ëmmer méi heiheem an am Ausland nees opgeet geet an erlaabt gëtt, gesinn Experten de Risiko, datt d'Coronainfektiounen nees zouhuelen. Den Ament geséichen d'Zuelen zwar gutt aus, seet den Dokter Max Geraedst vun der Uni Magdeburg op der Noriichtenagence dpa, wann d'Mënschen awer nees op ville Plazen enk zesummekommen, zum Beispill a Baren, kéint dat schonn duergoen, fir nees séier eng Hausse vun den Infektiounen lasszetrëppelen.

Grad d'Vakanzenzäit géif de Risiko mat sech bréngen, datt sech de Virus nach méi flächendeckend ausbreet, wéi bis ewell schonn. Änlech Téin kommen vum Professer Hajo Zeeb vum Leibniz-Institut fir Präventiounsfuerschung an Epidemiologie zu Bremen. Wann ee bedenkt, wéi wéineg Leit bis elo immun sinn, wier kloer, datt sech de Sars-Cov 2 nees séier verbreet, wann d'Konditiounen duerfir stëmmen. Allerdéngs géifen déi aktuell niddreg Zuelen dach awer och Hoffnung maachen.

De Chef vun der Weltdokterenfederatioun Frank Ulrich Montgomery ass do manner optimistesch. Déi europäesch Grenzen opzemaachen géif just aus wirtschaftleche Grënn geschéien. De Risiko vun enger zweeter Well klëmmt senger Meenung no.