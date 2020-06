Italien hëlt och eng weider Etappen am Deconfinement. Dat well d'Zuel vun den Neiinfektioune weider erofgeet.

Vun e Mëttwoch un ginn all Aschränkunge wat d'Reesfräiheet ugeet, opgehuewen. Dat heescht d'Italiener dierfen sech nees ausserhalb vun hirer Heemescht-Regioun deplacéieren. A Leit. déi an Italien reesen, mussen net méi fir 2 Wochen a Quarantänn.

Doduerch gëtt an Italien lo nees mat enger staarker Hausse vun der Mobilitéit gerechent. Et gi méi Zuchverbindungen tëscht dem Norden an dem Süde geschaaft, ma och zousätzlech Flich.

D'Italiener kënnen sech och elo d'Tracking-App „Immuni“ eroflueden. Dës soll de Bierger automatesch eng Warnung schécken, wann si sech an der Géigend vun engem Infizéierten opgehalen hunn. Vun e Méindeg un fonctionéiert d'App fir d'éischt mol a 4 vun den 20 Regiounen an Italien.