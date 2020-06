A China duerf ee mol net vun dësem Dag schwätzen, ma zu Hongkong gouf deen Dag ëmmer commemoréiert. Dëst Joer gouf d'Gedenkzeremonie awer annuléiert.

31 Joer sinn et hier, datt zu Peking op der Tiananmen-Plaz Manifestante brutal néiergeschloen hunn. Domadder sinn 1989 d'Protester vun enger Studentebeweegung op een Enn gaangen, déi fir méi Demokratie protestéiert huet.

Demonstranten um Tiananmen-Platz den 2. Juni 1989 / © AFP

Fir d'éischte Kéier ass d'Commemoratioun zu Hongkong ofgesot, de chineseschen Autoritéiten no wéinst dem Coronavirus, well grouss Rassemblementer verbuede sinn. Ma d'Organisateure vun Hongkong soen, et wier eng politesch Decisioun, fir déi quasi autonom Zon ze ënnerdrécken.

© AFP

Fir d'Hongkonger ass et wichteg, un dëst Massaker ze gedenken, well d'Feier ass och een Zeeche géint déi, fir si, ze grouss Muecht vu Peking. An déi ass dëst Joer ee wichtegt Thema a suergt fir vill Tensiounen.

Zënter dem Summer 2019, kuerz no den Tiananmen-Commemoratioune vun zejoert, gëtt zu Hongkong protestéiert. Dat géint de Pouvoir a China, deen ëmmer méi Afloss op Hongkong wëll. Enn Mee gouf en plus neit Gesetz annoncéiert, déi den Hongkonger no déi hallef Autonomie vun hirer Zon a Gefor brénge géif.

D'Tiananmen-Zeremonie zu Hongkong ass also ofgesot, dofir ruffen d'Organisateuren d'Leit dozou op wäiss Käerzen um 8 Auer owes unzemaachen an esou un d'Affer ze denken.

