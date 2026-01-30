Noutriff aus Crans-Montana"Ech wier bal gestuerwen, ech mengen, meng Kolleege sinn dout"

RTL TodayRTL Today
Angscht, Panik a Verzweiwlung: D'Noutriff aus Crans-Montana an der Silvesternuecht weisen, wéi sech d'Ausmooss vun der Katastroph eréischt no an no gewisen huet.
Update: 30.01.2026 09:00
De Schock sëtzt déif no der Brandkatastroph zu Crans-Montana
De Schock sëtzt déif no der Brandkatastroph zu Crans-Montana
© MAXIME SCHMID/AFP

Ee Mount no der Brandkatastroph zu Crans-Montana huet France Télévisions d’Opzeechnunge vun den Noutriff vun der Silvesternuecht kritt. Dës weisen, wéi sech d’Ausmooss vun der Tragedie, déi 40 Liewe gefuerdert huet a bei där 116 Leit blesséiert goufen, eréischt no an no gewisen huet. Angscht, Panik a Verzweiwlung sinn an den 171 Noutriff ze héieren, déi tëscht 1.30 Auer an 3 Auer an der Silvesternuecht bei der Noutruffzentral 144 erakoumen. Wärend d’Ermëttlungen nach lafen, erzielen d’Uriff tëscht der Noutruffzentral, den Zeie vum Ongléck, den Affer an deenen, déi hinne gehollef hunn, aus enger neier Perspektiv vun der Katastroph.

“Et gi sëllege Blesséierten, et gëtt Blutt”

Den éischten Uruff matten am Chaos koum um 1.29 Auer: “Feier! Feier! Constellation, Crans-Montana...”, rifft e Mann a gebrachenem Franséisch. “Wat ass dat en Hotel?”, äntwert him e Mataarbechter vun der Noutruffzentral um aneren Enn. Manner wéi 10 Sekonne méi spéit kläert eng Passantin d’Situatioun: “Et gouf eng Explosioun am Constellation zu Crans-Montana. Ech sinn zimmlech besuergt (...) Dir musst Police an Ambulanze schécken. Ech mengen, et gi Blesséierter, vill Blesséierter.”

Wärend Noutruffzentral grad déi éischt Ambulanze mobiliséiert huet, melle sech och schonn déi éischt Affer. “Ech si verbrannt, wgl. hëlleft mir...”, freet e Mann verzweiwelt. Am Hannergrond ass panescht Gejäiz ze héieren. “Mir wësse scho Bescheed, alles ass ënnerwee, Monsieur”, äntwert de Secourist, ouni ze anen, wéi grousst d’Ausmooss vun der Tragedie wierklech ass. E weideren Uruff, deen an der selwechter Minutt ageet: “Et gi vill Blesséierter, iwwerall ass Blutt, sou eppes hunn ech nach ni gesinn.”

“Ech hunn e Schwéierblesséierten a mengem Auto”

Dono kommen Dosenden Uriff hannerteneen. Wärend déi éischt Ambulanzen ukommen a méi spéit och Helikopteren, mellen Zeien, dass d’Hëllef nach net duergeet a si selwer Éischt Hëllef leeschte mussen. “Wat muss ee maachen, wann ee Verbrennungen huet?”, freet eng Fra. “Et muss een e mat Waasser killen an him d’Kleeder ausdoen”, äntwert de Secourist. “Ech hunn e Schwéierblesséierten a mengem Auto a wéilt gäre wëssen, wouhin ech fuere soll?”, freet eng weider Fra.

Gläichzäiteg organiséieren d’Spideeler sech, ouni dat richteg Ausmooss vun der Katastroph ze kennen. “Si mir sécher, datt et keen Attentat war?”, freet ee Secourist. “Mir wäerten den Noutfallalarm ausléisen. Ech raumen d’Urgencen”, warnt een aneren. Kierperlech, mä och psychesch Versuergung. E Secourist alarméiert seng Kolleegen: “Goufen d’Noutfallpsychologen alarméiert? Da musse mir all verfügbar Leit hei hin huelen, dat ass e Krisegebitt, dat soen ech dir ganz oppen”.

