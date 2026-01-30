Invité vun der Redaktioun (30. Januar)Unisex-Toiletten: Ech hoffen, dass d'Koalitioun doduerch net an d'Toilette fält

Ech mengen, dass um Niveau vun der Kommunikatioun do vill schif gaangen ass. Et huet keen dat do gefrot an ech hoffen, dass d’Koalitioun doduerch elo net an d’Toilette fält. Dat sot d’Liz Braz en Donneschdeg de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun. D’LSAP-Deputéiert sot sech verwonnert, dass en Donneschdeg d’CSV sech kloer géint d’Aféiere vun Unisex-Toiletten an der Schoul gestallt huet, an domat géint de Projet vun den DP-Ministere Meisch a Backes geet. Et schéngt net matenee geschwat ginn ze sinn, gëtt d’Sozialistin ze bedenken.
Wat déi rezent Kritik vum Ex-LSAP-Parteimanager un den Deputéierte vu senger Partei ugeet, fënnt d’Liz Braz, dass et als Deputéierten net just drop ukéim, sech op all Dëppefest ze weisen. Si géif feststellen, dass Leit, déi op hiren Dossiere schaffen, och gutt Resultater an de Sondagen géifen erreechen. Wichteg wier et awer, dass een als LSAP-Fraktioun nees geschlossen optrëtt.
Nach net an där Roll geséich si sech iwwerdeems als nächst Co-Parteipresidentin. Vun der nächster Presidence géif si sech awer e gutt Zesummespill mat der Fraktioun wënschen. D’Leit wéilte kee Wischi-Waschi, wou haut dat Eent a muer dat Anert gepriedegt gëtt, wéi et aktuell anscheinend an der schwaarz-bloer Koalitioun de Fall ass, sou d’Liz Braz.
Invité vun der Redaktioun: Liz Braz
