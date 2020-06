An den USA sinn d'Zuelen nach ëmmer am héchsten, ma d'Situatioun verschlechtert sech am Moment virun allem a Brasilien an a Russland.

Souwuel d'Zuel vun den Infizéierten (1.861.059) , wéi och d'Zuel vun den Doudegen (107.166), déi an Zesummenhang mam Coronavirus gestuerwe sinn, läit an den USA nach ëmmer am héchsten. A Russland liewe ronn 145 Millioune Leit, 441.000 Infektioune goufen hei offiziell gemellt. Problematesch wier virun allem d'Zuel vun de Neiinfektiounen a Russland an och a Brasilien. Bei knapp 210 Milliounen Awunner, ginn et knapp 600.000 Infizéierter, eng Zuel, déi och nach ëmmer däitlech klëmmt. D'Dynamik vum Coronavirus huet sech also vun Asien aus iwwer Europa a Nordamerika elo virun allem a Mëttel- a Südamerika verlagert. Op d'Plaze 4, 5 a 6 kommen da Länner aus Europa, Länner, déi och scho viru Wochen ëmmer nees mat héijen Zuelen op sech opmierksam gemaach hunn. Riets geet vu Groussbritannien, Spuenien an Italien. Hei eng Tabell vun NTV, an där déi am meeschte betraffe Länner rassembléiert sinn Infizierte

gesamt Infizierte

aktuell Todesfälle

gesamt Genesene

gesamt USA 1.861.059 107.166 k. A. Brasilien 584.016 312.851 32.548 238.617 Russland 441.108 231.101 5.384 204.623 UK 279.856 39.728 k. A. Spanien 239.429 61.926 27.127 150.376 Italien 233.836 39.297 33.601 160.938 Deutschland 182.994 7.553 8.623 166.818 Türkei 166.422 30.961 4.609 130.852 Iran 164.270 28.714 8.071 127.485 Frankreich 151.677 53.201 29.021 69.455 Niederlande 46.942 5.990 k. A. Schweden 41.883 4.562 k. A. Österreich 16.705 363 670 15.672

Stand: 04.06.2020