RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Schauspiller war un Droge gestuerwen15 Joer Prisong fir déi fréier Dealerin vum "Friends"-Star Matthew Perry

AFP
Update: 08.04.2026 22:18
Zweieinhalb Jahre nach dem Drogentod des US-Schauspielers Matthew Perry hat ein kalifornisches Gericht dessen frühere Dealerin am Mittwoch zu 15 Jahren Haft verurteilt.
Zweeanenhallef Joer, nodeems den US-Schauspiller Matthew Perry un enger Iwwerdosis gestuerwen ass, huet ee kalifornescht Geriicht e Mëttwoch seng fréier Dealerin vum Star zu 15 Joer Prisong verurteelt.
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archiv

Déi 42 Joer al Jasveen Sangha, déi als “Ketamin-Queen” bekannt gouf, hat zouginn, de Perry mat enger déidlecher Dosis vum Déidungsmëttel Ketamin versuergt ze hunn.

De Matthew Perry, deen an den 90er an der Serie “Friends” weltberüümt gouf, war am Oktober 2023 dout am Whirlpool vu sengem Haus zu Los Angeles fonnt ginn. Bei der Autopsie gouf eng héich Dosis vun der Drog a sengem Blutt fonnt.

Dem Perry seng Roll als de witzegen Chandler Bing an der Serie “Friends” huet hien an den 90er iwwernuecht zum Star gemaach. A senger Autobiografie, déi 2022 erauskoum, hat hien iwwert säi jorelaange Kampf mat Medikamentesucht an Alkoholismus geschriwwen. Hie wier iwwer d’Joren an Dosenden Ariichtunge gewiescht, fir nees dovunner fort ze kommen.

Am Zesummenhang mam Matthew Perry sengem Doud goufe schonn zwee Doktere verurteelt, déi och dorunner bedeelegt waren, datt de Schauspiller Ketamin geliwwert krut. Nach dëse Mount sollen ausserdeem Urteeler géint ee Mëttelsmann vun der “Ketamin-Queen” a géint dem Perry säi perséinlechen Assistent gesprach ginn. Hien hat dem Schauspiller viru sengem Doud op d’mannst dräi Dose Ketamin gesprëtzt, déi de 54 Joer ale Star dunn d’Liewe kascht hunn.

Nodeems d’Jasveen Sangha d’Nouvelle vum Perry sengem Doud héieren huet, soll d’Dealerin den Ermëttlungen no probéiert hunn, hir Spueren ze verwëschen. Bei enger Perquisitioun an hirem Haus hunn d’Beamte Kokain, Ketamin, Crystal Meth, Ecstasy a gefälscht Antidepressiva fonnt. Och eng Maschinn, fir Suen ze zielen, war do. Zanter August 2024 sëtzt si elo schonn am Prisong.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.