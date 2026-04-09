An der Gazasträif ass dem katareschen Noriichtesender Al-Dschasira no ee vu senge Mataarbechter bei enger israeelescher Dronenattack ëm d’Liewe komm. De Journalist Mohammed Wascheha, dee fir Al-Dschasira schafft, wier deemno ëmkomm, wéi eng israeelesch Dronenattack e Mëttwoch säin Auto an der Stad Gaza getraff hätt, mellt de Sender. Déi israeelesch Arméi huet sech net dozou geäussert.
Al-Dschasira huet d’Attack als “virsätzlecht a geziilt Verbrieche” verurteelt. Et hätt sech ëm eng geziilt Dot gehandelt, déi Journalisten “aschüchtere” soll, heescht et an enger Erklärung vum Sender.
D’Organisatioun Reporter ouni Grenzen huet den Doud vum Wascheha och verurteelt. Dëse géing sech zu den “iwwer 220 Journalisten” areien, “déi an de leschten zweeanenhalleft Jore vun den israeeleschen Truppen an der Gazasträif ëmbruecht goufen”. Vun deene Journaliste wieren op d’mannst 70 wärend hirer Aarbecht ëm d’Liewe komm.
De Spriecher vum Zivilschutz vun der radikalislamescher Hamas an der Gazasträif, Mahmud Bassal, deelt mat, de Wascheha wier zesumme mat enger weiderer Persoun ëmkomm. D’Attack op den Auto wier am Gebitt Scheich Adschlin westlech vun der Gazasträif geschitt.
Zejoert hat d’israeelesch Arméi eng Rei Journalisten a fréier Mataarbechter vum Sender Al-Dschasira ëmbruecht, dorënner de Reporter Anas al-Scharif. Sëllegen Net-Regierungsorganisatioune souwéi d’UN hunn den Doud vun de Journaliste verurteelt. Israel hat dem al-Scharif reprochéiert, “aktive Member” vun der Hamas ze sinn. D’Hamas an déi militant Palästinensergruppen, déi mat hinnen alliéiert sinn, haten de Gaza-Krich mat hirer Attack op Israel de 7. Oktober 2023 ausgeléist.