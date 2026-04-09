RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Stol fir de Festsall vum Wäissen Haus soll vun ArcelorMittal kommen

RTL Lëtzebuerg
Wéi d'New York Times schreift, hätt de Lëtzebuerger Stol-Konzern de Stol fir de Projet gespent.
Update: 09.04.2026 11:55
D'Aarbechte fir den neie Festsall am Wäissen Haus
© AFP

An den USA suergt den nei-geplangte grousse Festsall vum Wäissen Haus fir Polemik. Den US-President Trump hat den East Wing jo zu groussen Deeler ofrappe gelooss, fir e Prestige-Projet deen net onëmstridden ass.

D’New York Times mellt elo, dass fir d’Struktur vum Nei-Bau och Stol aus Europa soll verbaut ginn an zwar vun ArcelorMittal. Dat hätte vertraulech Quellen, déi dem Projet no stinn, der Zeitung confirméiert. Rieds geets vun enger “donation”, also quasi enger Spend, déi de Stol-Ris géif maachen.

Genee Zuele ginn net genannt, mä am Hierscht zejoert hat den Trump schonn ëffentlech getéint, dass hie schonn eng Stol-Spend an Héicht vu 37 Milliounen US-Dollar offréiert kritt hätt. Vun enger - Zitat - “great steel company” huet hien deemools geschwat. Dat just e puer Deeg nodeems d’Amerikaner hir Strof-Taxen op europäesche Stol reduzéiert haten, wouvunner also och ArcelorMittal profitéiert hätt.

Eng offiziell Confirmatioun gëtt et bis ewell weder aus dem Wäissen Haus, nach vum Lëtzebuerger Stol-Konzern

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.