Frankfurt a München betraffBordpersonal bei der Lufthansa fir e Freideg zum Streik opgeruff

AFP, iwwersat vun RTL
No bal fënnef Méint géif nach keng verhandelbar Propos vun der Lufthansa um Dësch leien, esou d'Gewerkschaft iwwer de Grond fir de Streik.
Update: 09.04.2026 07:05
Bei der Lufthansa hat die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) das Kabinenpersonal für Freitag zum Streik aufgerufen. Grund seien die gescheiterten Verhandlungen über einen neuen Manteltarifvertrag.
Bei der Lufthansa ass d’Bordpersonal fir e Freideg zum Streik opgeruff ginn.
De Streik soll tëscht 00.01 an 22.00 Auer d’Departe vun der Lufthansa AG vun de Fluchhäfe Frankfurt am Main a München betreffen, wéi d’Gewerkschaft “Unabhängige Flugbegleiter Organisation” (UFO) e Mëttwoch matgedeelt huet. Grond fir de Streik wieren déi gescheitert Verhandlunge fir een neie Kollektivvertrag.

Nodeems d’Lufthansa bannent bal fënnef Méint net op d’Fuerderunge vum Bordpersonal agaange wier, wieren d’Verhandlungen aus der Siicht vun der Gewerkschaft gescheitert. D’UFO huet drop higewisen, datt sech an der Konsequenz 94 Prozent vun de Befroten an enger Ofstëmmung fir Streik-Mesüren ausgeschwat hätten.

“Mir hunn iwwer d’Ouschterfeierdeeg bewosst keng ‘Aarbechskampfmesüren’ ëmgesat, fir d’Auswierkungen op d’Passagéier esou kleng wéi méiglech ze halen”, esou den UFO-President Joachim Vázquez Bürger. “Datt et elo awer ka sinn, datt et Stéierunge beim Retour aus der Vakanz ka ginn, ass eis ganz bewosst a mir bedaueren dat ausdrécklech.”

Aus Siicht vun der Gewerkschaft wier d’Situatioun ze vermeide gewiescht. D’Verantwortung léich bei der Lufthansa, ma déi hätt et bis ewell net emol gepackt, eng Propos ze presentéieren, iwwer déi ee verhandele kéint.

Méiglech Auswierkungen op Lëtzebuerg

Stand en Donneschdeg de Moie 7 Auer hat de Streik nach keng Repercussiounen op d’Flich, déi tëscht Lëtzebuerg a Frankfurt, respektiv Lëtzebuerg a München geplangt sinn.

Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
