Vun e Méindeg un dierf een nees aus 30 Länner a Griicheland areesen. Am internationale Verglach hat d'Land relativ wéineg Corona-Fäll.

No wochelaangen Aschränkunge wéinst der Corona-Pandemie huet de griichesche Ministerpresident Kyriakos Mitsotakis d'Vakanzesaison agelaut. "De griicheschen Tourismus ass zeréck", huet et e Samschdeg geheescht.

Vun e Méindeg un dierf een deemno nees aus 30 Länner ureesen, et muss ee sech awer u streng Ofstand-Reegelen halen. "Mir wëllen, dass d'Visiteure sech hei sécher fillen", sou nach de Mitsotakis. Säin Uleies wier et net, Griicheland zur Reesdestinatioun Nummer 1 an Europa ze maachen, mä zur sécherster. Am internationale Verglach huet Griicheland relativ wéineg Corona-Fäll notéiert, landeswäit sinn 183 Mënschen un de Suitte vun enger Infektioun gestuerwen.

D'Auswierkunge vun der Pandemie hätt en enormen Impakt op d'Tourismusindustrie vum Land. Et gëtt sech just e Brochdeel vun den normalerweis 33 Milliounen Touristen erwaart, déi all Joer a Griicheland kommen. Et kéint een och elo nach net soen, wéi grouss den Afloss tatsächlech op de PIB vum Land wier.

E Méindeg ginn elo mol d'Fluchhäfe vun Athen an Thessaloniki fir international Flich aus ronn 30 Länner op. Déi aner Regionalfluchhäfen sollen den 1. Juli nees operativ ginn.