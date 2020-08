Grad bei dëse summerlechen Temperaturen zitt et vill Mënsche bei d'Waasser, fir sech ofzekillen.

Wéinst der Corona-Pandemie fuere vill Leit net an d'Ausland, mä maache Vakanz Doheem. Un de Plagen ass d'Plaz awer begrenzt. Un der Ostsee ass d'Strand-Ampel op rout gesprongen. Mëttlerweil warnt déi däitsch Police, dass sech Dagestouristen net méi sollen op de Wee maachen.

Och an der däitscher Haaptstad sinn d'Waasser-Hotspots iwwerfëllt. Op Twitter huet d'Berliner Police geschriwwen: "Parken, Séien, Stänn a Schwämmen dobausse platzen aus allen Néit". Donieft erënnere si drun, dass d'Mënschen de Mindestofstand weiderhi respektéieren an de Mask net aussoe sollen, wann déi néideg Distanz net kann agehale ginn. Och bei dësem Wieder.

Guten Mittach, an diesem wunderbaren Samstag, der das bisher heißeste Wochenende dieses Sommers einläutet. Parks, Seen, Strand- und Freibäder platzen aus allen Nähten. Bitte bewahren Sie einen kühlen Kopf, halten Sie Abstand und tragen Sie Ihre Maske bei unvermeidbarer Nähe.

Vill beléiften Touristenuerschaften hunn déi maximal Capacitéite schonn erreecht. Ënnert anerem d'Lübecker Bucht ass den Ament schwaarz vu Leit. Änlech ass d'Situatioun zu Fehmarn.

Wéi d'Tourismusdirektioun un der Nordsee matdeelt, wier eng Urees mëttes net méi méiglech, well ze vill Mënsche wéilte bei d'Waasser fueren. Ganz beléift ass St- Peter-Ording. Well ze vill Zoufaartsstroosse vun Automobiliste zougeparkt goufen, hu schonn eng Partie Autoe missen ofgeschleeft ginn.

A Mecklenburg-Vorpommern gouf sech op e groussen Undrang virbereet, och wann theoretesch keng Dagestouristen aus anere Bundeslänner wéinst der Corona-Pandemie areesen dierfen. Wéi et vun der Police heescht, hätt ee keng flächendeckend Kontrollen ugekënnegt, an awer géif een d'Lag am A behalen an agräifen, wann et néideg ass, sou de Landkrees Rostock. Wie sech net un d'Verbuet hält, ka mat enger Geldstrof vu bis zu 150 Euro rechnen.

Ausgebucht! Keng Online-Reservatioune fir dëse Weekend um Stauséi méiglech

Och zu Lëtzebuerg zitt et d'Awunner den Ament un d'Plagë vum Stauséi. Fir de ganze Weekend sinn awer keng Plaze méi disponibel. Dat deelt "Visit Éislek" op hirer Facebook-Säit mat. Donieft erënnere si drun, dass d'Leit d'Hygiènesmesuren anhalen a keen Dreck op de Plage vum Stauséi hannerloosse sollen.