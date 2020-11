Italien a Frankräich wëllen hir Schigebidder zouloossen, Éisträich wëll sech net festleeën, ob net awer dëst Joer d'Schipisten nach opginn.

Déi däitsch Bundeskanzlerin Angela Merkel huet sech géint Schi-Vakanzen ausgesprach. Touristesch Reese sollten net gemaach ginn, jidderee soll net noutwenneg Kontakter vermeiden, sou d'CDU-Politikerin.

Den italienesche Ministerpresident Giuseppe Conte wëll mat Bléck op déi aktuell Lag d'Schigebitter bis op d'mannst den 10. Januar zouloossen. Him no wier eng Wantervakanz net méiglech. "Dat kënne mir eis net leeschten", sou de Conté "La7" géintiwwer.

Hien huet déi aner europäesch Länner dozou opgeruff, eenheetlech Reegelungen festzeleeën. Och Däitschland a Frankräich plädéiere fir eng gemeinsam europäesch Strategie, fir d'Schi-Saison ze regléieren. D'EU-Kommissioun wëll sech awer doraushalen an dat den EU-Memberlänner iwwerloossen.

Éisträich dogéint pocht zanter Méint drop, nees wëllen d'Schigebidder opzemaachen. Falls d'Regiounen awer eréischt no der Chrëschtvakanz sollten Touristen empfänken dierfen, fuerdert den éisträichesche Finanzminister Gernot Blümel Entschiedegunge vun der EU a Milliardenhéicht. D'Propos vun Italien géing fir Éisträich nämlech e Verloscht vu ronn 800 Milliounen Euro Ëmsaz pro Woch bedeiten. "Wann d'EU tatsächlech virgëtt, dass d'Schigebitter zoubleiwe mussen, da bedeit dat Käschte vu bis zu 2 Milliarden Euro. Wann d'EU dat wierklech wëll, da muss si och dofir bezuelen", sot de Blümel.

Eenegkeet gëtt et awer mat Bléck op eng ze fréi an onkoordinéiert Ouverture wéi dat am Summer de Fall war.