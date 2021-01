Virun engem Joer koumen déi éischt Noriichten aus China hei un vun engem neie Coronavirus, deen an der Stad Wuhan detektéiert gi wier.

Mëttlerweil si weltwäit bal zwou Millioune Mënschen un deem Virus gestuerwen, mee iwwert d’Originne vum SARS-CoV-2 ass elo – ee Joer drop - wëssenschaftlech nach ëmmer ganz wéineg bekannt. China spillt nach dobäi net d’Kaart vun der Transparenz.

Nieft der Geschicht vum Maart vu Wuhan gëtt et och déi, de Virus wier aus engem Labo eraus an d’Ëffentlechkeet komm. Gewollt oder ongewollt. An engem sougenannten, héichgesécherte BSL-4, enger bio-safety-level 4-Infrastruktur, zu Wuhan gëtt allerdéngs zanter 2003 u Coronavire vu Fliedermais gefuerscht. Aus engem Promovideo vum Labo geet ervir, wéi Fuerscher a Grotte vun der Provënz Hubei där Déiere fänken, fir duerno am Labo Analysen duerchzeféieren. D’Fuerschung selwer gouf sécher net geheim gehalen. D’Fro steet allerdéngs am Raum, wéi oppen dass China iwwer Ziler respektiv Resultater kommunizéiert huet.

De SARS-CoV, de Virgänger vum aktuelle Coronavirus, dee sech 2003 verbreet hat, gouf noweislech 4 Mol aus Laboratoiren erausgeschleeft.

Wor Italien d’Originn vum Virus? Et ass eng vun den Hypotheesen, déi China ëmmer erëm ënnersträicht, well domat wier een eng grouss Laascht Responsabilitéit lass. Am November d’lescht Joer war ee Patient, e Bouf vu 4 Joer, zu Mailand krank ginn. D’Ofstrécher vun deemools goufe mam Wësse vun haut nei ënnersicht.

De Prof. Mario C. RAVIGLIONE – Universitéit vu Mailand:

Wann der zréckgitt an d’Presenz kuckt vum RNA-Genome vum Virus, da kënnt een zu der Conclusioun, dass d’Symptomen déi selwecht ware wéi déi vum COVID-19. Duerfir hu mir de Schloss gezunn, dass et e Fall war vu COVID-19. Virun engem Joer hat dat Kand den 21. November éischt Symptomer. Mat der Inkubatiounszäit vu 4 Deeg muss et sou géint Mëtt November vun engem infizéiert gi sinn a mir wësse net vu wiem.

China schéngt aktiv weider all Info sou gutt wéi nëmme méiglech z’ënnerdrécken. Enn Dezember gouf d’Zhang Zhan zu 4 Joer feste Prisong condamnéiert. Si war als biergerlech Journalistin, als Bloggerin, déi éischt, déi iwwert de neie Virus an der Stad Wuhan virun eppes méi wéi engem Joer geschriwwen hat. Si muss elo 4 Joer an de Prisong, well dat wat si geschriwwen hat, hätt zu ëffentlechem Dissens gefouert. Des Woch huet China eng ugekënnegt an ugemellten Enquête vun der Weltgesondheetsorganisatioun iwwert d’Originne vu SARS-CoV-2 a China aktiv blockéiert. 10 Wëssenschaftler krute Problemer mat hirem Visa gemaach. Duerno war gewuer ze ginn, dass China vun Ufank un wéineg un enger Kooperatioun mat deene Chercheuren interesséiert war. Am Accord tëscht Beijing an der WHO wor esouguer festgehalen, dass d’WHO sech zum Deel misst op Analyse verloossen, déi chinesesch Fuerscher am Virfeld gemaach hätten, ouni déi kënnen z’iwwerpréiwen. Wien ass elo op eemol fir Beijing dee gréisste Problem? De Virus oder d’Virologen?

Iwwer 84 Millioune Mënsche goufe bis ewell weltwäit infizéiert.

Zu Wuhan, wou een mam Ufank vun dësem Joer dat schlëmmst schéngt hannert sech ze hunn, géif een, grad wéi d’WHO och, gären d’Wourecht kennen.

Richard LU – Student :

China sollt seng Dieren opmaache fir Experten fir z’enquêtéieren a fir kloer ze stellen, ob de Virus vun hei koum. Well vill Leit mengen, e wier net vun hei komm. D’Regierung hätt der WHO scho sollen den Accord gi fir d’Enquêten. Ech weess net wéi si wëlle kooperéieren. Ech hoffen d’Regierung kooperéiert komplett mat hinnen.

Wu HANG – Informatiker:

Ech mengen et ass eng gutt Saach. Well de Virus ass hei fir d’éischt ausgebrach. Hei ass d’Pandemie lassgaang. Wann d’Originn fonnt gëtt, ass dat gutt fir d’COVID-19-Pandemie ënner Kontroll ze kréien.

An et kéinte wichteg Léiere gezu ginn, fir méiglech weider Pandemien. Iwwerdeems China et bis ewell evitéiert mat oppene Kaarten ze spillen an och weiderhin vill wëssenschaftlech Froen ouni Äntwert léisst, ass de Virus am Gaangen, zu engem Politikum tëscht dem Osten an dem Westen ze ginn, respektiv en ass et schonn.