Reaktioun op iranesch AttackenUS-Krichsschëffer sollen Tanker duerch d'Strooss vun Hormus ze begleeden

AFP, iwwersat vun RTL
Den Iran soll domat ugefaangen hunn, Séi-Minnen an der Strooss vun Hormus ze verleeën.
Update: 14.03.2026 07:45
Den Donald Trump schwätzt mat Journalisten, éier hien u Bord vun der Air Force One geet.
© SAUL LOEB/AFP

Den amerikanesche President Trump huet ugekënnegt, datt US-Krichsschëffer geschwënn domat géifen ufänken, Tanker duerch d’Strooss vun Hormus ze eskortéieren. Déi iranesch Revolutiounsgarde blockéieren déi, fir den Ueleg-Transport, esou wichteg Plaz am arabesche Mier. Wéi et vu verschiddene Medien heescht, hätten déi iranesch Autoritéiten elo domat ugefaangen, Minnen an der Mierengt ze verleeën, fir Handelsschëffer ze attackéieren. Bis ewell wieren op d’mannst 16 Schëffer ugegraff ginn.

Op der anerer Säit hunn d’USA gemellt, datt een d’Militär-Infrastruktur op der iranescher Insel Kharg zerstéiert hätt. Déi fir den Iran wichteg Ueleg-Infrastruktur op der Insel hätt ee fir den Ament nach net viséiert. Wann d’Strooss vun Hormus awer weider géif blockéiert ginn, géif een dës Decisioun iwwerdenken, esou den President Trump.

De Schëffsverkéier an der Regioun huet zanter dem Ufank vum Iran-Krich praktesch opgehalen, wat aktuell Konsequenzen op déi weltwäit Ueleg-Präisser huet.

Am meeschte gelies
FLF nennt Detailer an Affär ëm fréieren Dammen-Nationaltrainer
Konkret Beweiser dofir, datt Dan Santos onpassend Messagë geschéckt huet
Op der Pompel
Weider Hausse beim 98er Bensinn
Télévie-Challenge
Um Freideg gouf nees fir de gudden Zweck an d'Pedalle gedréckt
Video
Fotoen
746 Milliounen Euro
Verwaltungsgeriicht annuléiert Geldstrof fir Amazon
Video
Zuel vun Doudesaffer klëmmt op sechs
Tankfliger vun US-Arméi iwwert dem Irak erofgefall
Weider News
E Policeauto virun der jiddescher Schoul zu Amsterdam.
Buergermeeschtesch schwätzt vu muttwëlleger Attack
Explosioun viru jiddescher Schoul zu Amsterdam
En nordkoreanesche Rakéitentest vum 10. Mäerz 2026.
Südkoreanesche Militär a Japaneschen Defenseministère mellen
Nordkorea soll zéng Rakéiten a Richtung japanescht Mier geschoss hunn
In den Epstein-Akten ist offenbar erstmals ein Foto ausfindig gemacht worden, das den früheren britischen Prinzen Andrew und den britischen Politiker Peter Mandelson gemeinsam mit dem später verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zeigt.
Nei Decouverte an den Epstein-Akten
Foto wéist fréiere Prënz Andrew a Mandelson am Buedmantel mam Epstein
Iran-Konflikt
Lëtzebuerg huet bannent 5 Deeg iwwer 550 Leit ausgeflunn
Video
Fotoen
A verschneite Bëscher
Schweedesch Spezialunitéit trainéiert den Eeschtfall no um Polarkrees
Video
De Krich am Iran dauert scho bal zwou Wochen
Krich am Noen Osten
Suergen ëm de Pëtrol an ëm de Modschtaba Chamenei
