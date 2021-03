Och wa lues a lues Saachen nees opginn, freeë sech d'Awunner vun der balearen Insel awer nees op d'Normalitéit.

2018 hunn nach ronn 14 Milliounen Touristen hir Vakanz op de Baleare verbruecht. Déi spuenesch Inselen, déi reng vum Tourismus liewen, sinn deemno vun der Pandemie extrem schwéier betraff. Well d’Infektiounszuelen awer an de leschte Woche konstant zeréckgaange sinn, hunn d'Restauranten an d'Caféen hir Dieren zanter en Dënschdeg nees dierfen opmaachen. Dat awer just mat strenge Restriktioune vu maximal 4 Persounen op engem Dësch an um 17 Auer ass Feierowend.

Op der Mëttelmierinsel Mallorca gëtt all Moment genotzt, fir kënnen dobaussen op der Terrass eppes z'iessen oder e Patt ze drénken. De Banneberäich vu Caféen a Restaurante muss awer nach weiderhin zoubleiwen an d'Kapazitéite vun den Terrasse goufen op 50 Prozent reduzéiert.

D’Famill Wolff ass virun 18 Méint op Mallorca geplënnert. Mamm an Duechter genéisse elo nees e Stéckchen Normalitéit.

Mir freeën eis rëm kënne raus Iessen ze goen, well d’Restauranten nees op sinn an rëm op enger Terrasse kënnen ze sëtzen, dat ass schonn Fräiheet fir ons, well mir waren dat sou gewinnt, reegelméisseg raus iessen ze goen, an lo ass dat rëm erlaabt, seet Daniela Wolff.

Wat d’Politiker zanter 2015 probéieren a net ëmgesat kruten, huet d'Corona-Krise elo fäerdeg bruecht. Keng Party méi um Ballermann. Megapark a Co hunn hire Betrib missen astellen. D'Saison 2021 fält deemno och an d’Waasser.

Mä och ouni Partytourismus wëllen 80 Prozent vun den Hoteller fir Ouschteren hir Dieren rëm opmaachen. Eng Erliichterung och fir d’Employéen aus deem Secteur, déi wéineg oder souguer guer keng staatlech Ënnerstëtzung kréien.

Viru 6 Joer ass d'Jessica op Mallorca komm an huet bis Oktober 2019 an engem Hotel geschafft. Zanter hier ass déi 30 Joer jonk Fra ouni Aarbecht.

Ich bin froh, dass ich Überbrückungsgeld bekomme, da wir korrekt angemeldet waren. Im Gegensatz zu anderen Kollegen und Kolleginnen aus anderen Hotels, bekommen leider keinen Cent vom Staat. Wir hoffen sehr stark, dass wir 2021 Mitte April unsere Saison auf der Insel allgemein wieder starten können, sou d’Jessica Rothert.

D'lescht Saison sinn 80 Prozent manner Touristen op d'Insel komm. Vill Selbststänneger hunn doduerch an de leschte Méint missen opginn. Ouni solidaresch Hëllef vun verschiddenen Organisatioune wéissten och vill Familljen net méi weider.

Impfcampagnen a manner Infizéierter. D'Hoffnung ass grouss, dat et elo Schratt fir Schratt virugeet an dëst Joer endlech nees vill Touristen op der Insel landen.