D'Zounam vu Coronainfektiounen opgrond vu Virusmutatiounen huet de weltwäiten Tourismus erëm méi staark beanträchtegt.

Ufank Februar hätt quasi all drëtt Reesland (32 Prozent) seng Grenze fir international Touriste komplett zougemaach. Betraff sinn deemno 69 vun 217 Destinatiounen - dovun 30 an Asien an am Pazifik, 15 an Europa an 11 an Afrika. Dat huet d'Welttourismusorganisation vun de Vereenten Natiounen e Méindeg zu Madrid matgedeelt.

Am Mee zejoert ware weltwäit souguer dräi Véierels vun den Destinatioune betraff. Am November hat sech d'Situatioun dunn awer verbessert, soudass just nach 27 Prozent vun de Reeslänner fir Touristen tabu waren.

D'lescht Joer huet d'Coronakris finanziell Abousse vun 1,1 Billiounen Euro fir déi weltwäit Tourismusbranche bedeit - 11 Mol méi wéi an der Finanzkris.