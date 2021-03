Ass eng Vakanz op Mallorca méiglech oder liichtsënneg? D'Thema Reese steet de Moment nach an der Kritik an et gëtt Klärungsbedarf.

Lescht Woch hat d'Bundesregierung d'Reeswarnung fir d'Baleare wéinst niddregen Inzidenz-Wäerter opgehuewen. Reesen op Mallorca soll an Däitschland also nees vun Ouschteren u méiglech sinn, verschidde Fluchgesellschafte fléien d'Destinatioun elo schonn un. An et gëtt massiv gebucht.

Ebe grad dat suergt fir Diskussiounen. Bei eisen däitschen Noperen kéint de Lockdown nämlech nach bis den 18. Abrëll verlängert ginn. Ouni dës Moossnam riskéiert d'Zuel vun den Neiinfektiounen nees ze klammen. Donieft gëtt och vu Reese bannent Däitschland an an aner Länner ofgeroden, wann et net onbedéngt noutwenneg ass.

D'Ministerpresidente vun Niedersachsen an Thüringen fuerderen, dass d'Risiko-Aschätzung op d'Balearen-Insel soll korrigéiert ginn. Dass elo Reklamm gemaach gëtt a massiv Mallorca-Reesen ugebuede ginn, suergt fir Kapprëselen.

Déi däitsch Reesgesellschaft Tui huet d'Kritik, dass d'Infektioune wéinst Mallorca-Fluchreese kéinte klammen, zeréckgewisen. D'Vacanciere wiere "kee Risiko beim Retour", sou den Tui-Chef Marek Andryszak.

D'Thema Reesen ass also nach net vum Dësch. Verschidde Bundeslänner wieren am Gespréich fir extra Reegelen, besonnesch ëm Ouschteren ze decidéieren.

Wat erwaart d'Leit op Mallorca?

Vu Fräiheet ënner Palme kann een elo nach net wierklech schwätzen. Iwwerall gëllt eng streng Maskeflicht, besonnesch soubal een e Fouss virun d'Dier setzt. Vill Butteker si weiderhin zou. Caféen a Restaurante mussen um 17 Auer hir Dieren zoumaachen, an et gëllt och weiderhin eng Ausgangsspär vun 22 Auer un.

Ronn 1.000 Hoteller ginn et op Mallorca, dovu si bis Ouschteren awer nëmmen 100 op. Déi meescht sinn ausgebucht.

Fir d'Leit op Mallorca Fluch a Seegen zugläich. Natierlech si vill Mënschen ofhängeg vum Tourismus, an awer gëtt sech Suerge gemaach, ob duerno net och op der Insel d'Infektiounszuele massiv klammen. Ëmsou méi wichteg wier et, sech nach méi un d'Hygiènesmoossnamen an d'Gestes barrières ze halen.

Klammen d'Zuelen no Ouschteren, riskéiert dat Repercussiounen op d'Summersaison ze hunn. Deemno gëtt weider diskutéiert, och a Spuenien. Do dierfen d'Mënschen net einfach esou hir Regioun verloossen. D'Spuenier dierfen och net selwer op Mallorca reesen, dat suergt fir Frust.

Vakanz an Zäite vu Corona bleift eng widderspréchlech Ugeleeënheet, russesch Roulette, wann een esou wëll. D'Decisioun muss jidderee fir sech huelen.