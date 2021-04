D'Demonstrante fuerderen, datt de 44 Joer ale Kremlkritiker Alexey Nawalny fräigelooss, respektiv op d'mannst adequat medezinesch behandelt gëtt.

Säi Gesondheetszoustand hat sech am Prisong massiv verschlechtert. Den Alexej Nawalny ass zanter Enn Mäerz am Hongerstreik. Ze lescht hunn d'Dokteren virun engem Häerzstëllstand gewarnt. Hie gëtt aktuell op enger Krankestatioun am Stroflager behandelt. D'Autoritéite gesi keng Liewensgefor bei him.