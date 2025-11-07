Zeienopruff vun der Police
Wie kennt dës Persoun?
© police.lu
Well d'Fra am Quartier Gare vun der Stad mat enger geklauter Bankkaart wollt Geld ophiewen, gëtt si vun der Police gesicht.
De Virfall geet zréck op den 3. Mäerz 2025, wéi e Portmonni geklaut gi war. Duerno hat d'Fra op de Biller versicht, am Beräich vun der Stater Gare op zwee verschiddenen Automate Geld opzehiewen.
Wien d'Persoun identifizéieren, oder soss Informatioune liwwere kann, ass gebieden, sech bei der Police ze mellen op der Telefonsnummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail op Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu
© police.lu
Am meeschte gelies