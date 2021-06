Wien an Holland reese wëll, muss vum 1. Juni un net méi a Quarantän goen, dofir brauch een awer e PCR-Test, wann ee méi wéi 12 Stonne bleift.

Déi nei Restriktiounen, déi vum Dënschdeg un a Kraaft sinn, gëlle fir all d'Länner, déi als Risikogebitt klasséiert sinn. Dat huet d'Regierung op hirem Internetsite matgedeelt.

Egal iwwer wéi ee Wee een an Holland areest, muss een e PCR-Test dobäi hunn. Ausname gëlle fir de "klenge Grenzverkéier" also fir Leit, déi manner wéi 12 Stonnen am Land sinn esou wéi och fir Frontalieren, déi an Holland schaffen oder do hir Ausbildung maachen.

D'Testflicht gëllt da fir all d'Länner, déi als "orange" klasséiert sinn. Dës fält ewech, esoubal e Land op "giel" erofgestuuft gëtt. Holland huet selwer eng Klasséierung a réit senge Bierger, just a Länner ze reesen, déi "gréng" oder "giel" sinn. Wien awer aus engem Land, wat "orange" klasséiert ass kënnt oder erëmkënnt, muss en Test virweisen.