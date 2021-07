De 70 Joer ale Geschäftsmann ass bei engem Testfluch vu senger Raumfaartentreprise Virgin Galactic mat derbäi.

De brittesche Milliardär an Aventurier Richard Branson wëll e Sonndeg an de Weltall fléien. Hien ass bei engem Testféuch vu senger Entreprise mat dobäi. Virgin Galactic wëll vum nächste Joer u räich Touristen an de Weltall bréngen. D'Passagéier sollen erliewe kënne wéi et ass, ze schwiewen an d'Äerdkrëmmung gesinn.

De Richard Branson steet domadder an direkter Konkurrenz mam Grënner vun Amazon Jeff Bezos. De räichste Mann vun der Welt wëll sengersäits den 20. Juli fir en Trip an de Weltraum starten.