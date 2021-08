E Sonndeg hu Pompjeeën an Italien, Griicheland an an der Tierkei géint Honnerte Bëschbränn misse kämpfen.

Italien huet méi wéi 800 Bränn gemellt, dovun eleng 250 op Sizilien.

Och Griicheland ass staark betraff. Am Süde vun der Hallefinsel hunn Awunner an Touriste missen evakuéiert ginn. Ma och op der Insel Rhodos ass an der Nuecht op e Méindeg e weidert Feier ausgebrach. Zanter e Freideg sinn d'Temperaturen op 42 bis 44 Grad geklommen.

Besonnesch schlëmm gesäit et aktuell an der Tierkei aus. Am Süde vum Land goufe schonn Dosenden Hoteller an deels ganz Dierfer evakuéiert. Dat deels mat Booter, well een iwwert d'Stroossen net méi dohi komm ass. De Problem ass hei dee staarke Wand, deen d'Feier ëmmer erëm umécht.

Fir d'Tierkei sinn dëst déi schlëmmste Bëschbränn zanter méi wéi 10 Joer. Bis ewell wieren dëst Joer scho bal 95.000 Hektar Land duerch d'Feier zerstéiert ginn. Déi lescht Jore waren dat am selwechten Zäitraum nëmme ronn 13.000 Hektar, also gutt 7 Mol manner.