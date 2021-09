Genau Resultater sinn nach keng eraus, ma d'Héichrechnunge vun 23h36 gi schonn eng gewëssen Tendenz vir.

Den Héichrechnungen no, déi d'Tagesschau um 23.36 publizéiert huet, gesinn d'CSU/CSU op enger historeschen Déif vu eppes 24,1 Prozent.

D'CDU/CSU géif domadder -8,9% verléieren a wier och domat de grousse Verléierer vun de Walen. D'SPD dogéint wënnt 5,3% a wier mat 25,8 Prozent domadder de Gewënner an och stäerkste Partei. AfD verléieren 2,1% a falen op 10,5%, FDP wënnt 0,8% a klëmmt op 11,5%, déi Linke wackelt nach ëmmer op ongeféier 4,9% a verléiert 4,3%, déi Gréng klamme mat engem Plus vu 5,7% op 14,6%, aner Parteie kruten 8,6%, wat 3,5% méi sinn, wéi déi lescht Walen.

Mat dëser Konstellatioun wier eng méiglech rout-rout-gréng Regierung net méi méiglech. Déi Lénk musse souguer zidderen, ob se ënnert deene 5 Prozent bleiwen an domadder net méi an de Bundestag kommen.

Well CDU/CSU an SPD schonn am Virfeld ausgeschloss hunn, iwwerhaapt mat der AfD ze diskutéieren a well ee wuel och keng grouss Koalitioun méi wëll agoen, kéim aktuell u sech nach just eng Dräierkoalitioun a Fro, dat mat enger grousser Partei an dann de Gréngen an der FDP als Juniorpartner. Dëst wëssen awer och d'FDP an Die Grünen an dowéinst huet den FDP-Chef Christian Lindner scho proposéiert, mat deene Gréngen Diskussiounen ze starten. Wa si sech dann eens wieren, wier et just nach d'Fro, ob si léiwer mat enger SPD oder mat enger Unioun an d'Regierung géife goen.

Den SPD-Chef Olaf Scholz huet dann och schonn seng Hoffnung ausgedréckt, datt een d'Koalitioun viru Chrëschtdag zesummen hätt.

All weider Detailer an News an eisem Liveticker: