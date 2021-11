D‘Adventszäit steet virun der Dier – d‘Chrëschtmäert ginn nees op an d‘Schi-Saison gëtt lancéiert. Ganz onbeschwéiert ass dës Zäit awer net.

Covid am Ausland / Q&A Annick Goerens

D‘Neiinfektioune mam Coronavirus ginn iwwerall uechter Europa an d‘Luucht. A ville Länner sinn d‘Mesuren dofir och nees méi streng ginn. D‘Aktualitéit dréint immens séier, dofir huet RTL mat der Journalistin Annick Goerens gekuckt, wéini wat nach geet.

Vun e Méindeg u gëllt an Éisträich e Lockdown fir all Mënsch. Dat heescht, et gëtt elo mol kee Chrëschtmaart zu Wien an och kee Schi-Season-Opening zu Ischgl?

Nee, dat dierf ee sech fir déi nächst Wochen ofschminken. De Lockdown gëllt elo mol fir all Mënsch an e soll am Ganzen 20 Deeg daueren a spéitstens den 13. Dezember op en Enn goen. No 10 Deeg wéilt d‘Regierung awer e Bilan zéien an kucken, wéi et virun geet. Nom 13. Dezember soll de Lockdown da just fir on-geimpfte Persoune virugoen.

Wat bedeit dat konkreet? Ma déi ganz Gastronomie, alleguer d‘Sport-, d‘Fräizäit- an d‘Kultur-Aktivitéite gi gestrach. Eigentlech sollt de bekannte Schi-Ressort Ischgl de 25. November also dësen Donneschdeg d‘Schisaison lancéieren. Mä den Tourismus-Secteur muss och dëst Joer nees op d‘Zänn bäissen an astiechen. Wien elo awer muss an Éisträich reesen, dee muss entweder geimpft, geheelt oder getest sinn. Vun e Méindeg u ginn awer keng Schnelltester méi acceptéiert, ma just nach PCR-Tester.

© AFP/Archives/Olivier CHASSIGNOLE

Fir d‘Chrëschtvakanz kéint een dann awer nees an d‘Alperepublik fueren?

Jo, mä da gëllt awer den 2G. Dat heescht just geimpft oder geheelt an och d‘FFP2-Mask ass da Flicht iwwerall am ëffentleche Raum. Donieft muss een och e Bléck op säin Impfpass geheien, iert een an Éisträich fiert. Well anescht wéi am Rescht vun der EU ass de Pass just 9 Méint gülteg.

Dat heescht, all Mënsch, dee virum Mäerz 2020 seng 2. Impfung krut, muss den Ament schonn e Booster-Vaccin kritt hunn, fir kënnen anzereesen. An opgepasst, wann ee just 1x mat engem Johnson-Vaccin geimpft gouf, gëllt ee vum 3. Januar 2022 un net méi als „geimpft“.



Wei gesäit et da mëttlerweil aus an aneren EU-Länner?



Dat ass e bësse schwéier soen. Also Lëtzebuerg gëtt jo offiziell keng Rees-Recommandationen eraus. Mir baséieren eis do op eis Nopeschlänner. An Däitschland huet den Robert Koch-Institut elo d‘Belsch, Holland, Griicheland an Irland op d‘Lëscht vun den Héichrisikogebidder gesat. Dat heescht awer fir de Lëtzebuerger näischt. Wann ee geimpft, geheelt oder getest ass, kann ee reesen an nees normal op Lëtzebuerg zeréckkommen. Wann ee spezifesch Froen huet zu verschiddenen Destinatiounen, soll ee sech beim Ausseministère renseignéieren.

Phuket (Thailand) / © AFP/Mladen ANTONOV

Wat ass da mat e bëssi méi exoteschen Destinatiounen? Wann een aus dësem grujelege Wieder vun de leschten Deeg fort wëll?



Och do ass et wierklech Cas per Cas ënnerschiddlech. Thailand hat jo zum Beispill vum 1. November un nees fir geimpfte Persounen opgemaach. D‘Konditioun war awer, dass een dräi Woche virdru just a Länner war, déi als „sécher“ agestuuft goufen an och e PCR-Test an den 72 Stonne virum Vol gemaach huet. Och d‘USA hunn hir Grenzen nees opgemaach fir geimpften oder geteste Leit. Méi entspaant ass et scho méi laang op Inselen am indeschen Ozean wéi zum Beispill d‘Maldiven, Sri Lanka oder de Seychellen. Do muss ee geimpft sinn an ee PCR-Test hunn.



Wei gesäit et aus mat anere Kontinenter: Australien, Südamerika, Afrika?



An Afrika oder a Südamerika ass et wierklech vu Land zu Land ënnerschiddlech. Mä ervirzehiewen ass do vläicht Mexiko – also Mëttelamerika, wou et déi ganz Pandemie iwwer net ganz vill Limitatioune gouf. An zu Ozeanien, also Neiséiland, huet elo vum 1. November un déi 14-Deeg Hotel-Quarantän op siwen Deeg gekierzt. Déi Quarantän war souwisou scho just fir komplett vaccinéiert Persounen. Weider Lockerunge ginn et den Ament keng. An Australien kommen Touristen den Ament jo nach net eran. Dat soll sech eréischt 2022 änneren. Weider Annoncë ginn et do awer net.

Um Internetsite "Re-open EU" aktualiséiert déi europäesch Unioun lafend d'Coronamesuren an den eenzele Memberlänner a gëtt och weider Informatiounen zum Thema Reesen.