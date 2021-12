Déi israelesch Mëttelmiermetropol Tel Aviv ass bei de Liewenskäschten déi éischte Kéier zur deierster Stad op der Welt opgestigen.

Déi zweet Plaz deele sech Paräis a Singapur. Dat geet aus dem Ranking vun der Economist Intelligence Unit (EIU) ervir, déi all Joer ëm dës Zäit erauskënnt. Hannendru fënnt een nach Zürich an Hongkong.

Fir dëse Ranking goufen d'Präisser vu ronn 200 Wueren a Servicer an de jeeweilege Stied an Dollar ëmgerechent. Am Ganze goufen d'Liewenskäschten an 173 Stied matenee verglach. Op Plaz 6 als weltwäit deierst Stad huet et nach New York gepackt, viru Genf, Kopenhagen, Los Angeles an Osaka a Japan (Plaz 10).

D'lescht Joer hat Paräis, zesumme mat Zürich an Hongkong d'Nues vir. Tel Avviv ass, am Verglach mam Joer virdrun, ëm 4 Plazen no vir geréckelt. D'Stad op der leschter Plaz am Ranking läit iwwregens Loftlinn just eng 200 Kilometer vun Tel Aviv ewech: Damaskus.