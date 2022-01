Wie gäre reest, deen zitt et och emol an d'Ausland. Ma aktuell sinn d'Restriktioune vu Land zu Land anescht. E klengen Iwwerbléck.

An Éisträich muss ee vum 31. Januar un eng FFP-2-Mask an zouene Raim undoen oder am Fräien, wou een de Mindestofstand vun 2 Meter net anhale kann. Ausserdeem gëllt eng Spärstonn vun 22 Auer un. D'2G-Reegel, also geimpft oder geheelt, zielt am Horeca-Secteur, an de Geschäfter respektiv am Fräizäit- a Kulturberäich. Bei eisen Noperen a Frankräich zielt de Pass Sanitär am Horeca-Secteur ewéi am ëffentlechen Transport. D'Maskeflicht am Freie fält ewech.

FFP-2-Maske muss een an Italien am Transport Public, kulturelle Manifestatiounen oder bei Sporteventer droen. Dës Mesure gëllt bis den 31. Mäerz. Doriwwer eraus brauch een zanter dem 16. Dezember och en negativen Test, wann ee wëll als Geimpften oder geheelte Persoun an Italien areesen.



Op ënner anerem den Internetsitte luxair.lu oder acl.lu fënnt ee vill Informatioune ronderëm séchert Reesen a Coronazäiten fir déi ënnerschiddlechst Destinatiounen.