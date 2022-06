Déi fréier Assistentin vum Sexual-Stroftäter Jeffrey Epstein war am Dezember zejoert wéinst Sex-Handel mat Mannerjärege schëlleg gesprach ginn.

De Parquet freet tëscht 30 a 55 Joer Prisong.

D’Maxwell soll deemno jorelaang jonk Meedercher rekrutéiert hunn, déi da vum Epstein mëssbraucht goufen, oder och u Geschäftspartner oder Frënn solle weidergereecht gi sinn. Sou ënnert anerem och un de brittesche Prënz Andrew, dee sech am Februar jo aussergeriichtlech mat enger Fra eens gouf, déi geklot hat, well hien Si am Alter vu 17 Joer soll zu New York mëssbraucht gehat hunn.