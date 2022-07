An den USA ass et am Joer 2022 den zweete Patient, dee vun der uerger Krankheet geheelt ka ginn. Allerdéngs kann net jidderee geheelt ginn.

Déi véier Patienten haten eppes gemeinsam. Bei hinne war nieft der HIV-Infektioun och Kriibs diagnostizéiert ginn. D'Kombinatioun tëscht der Chemo-Therapie an der Knachemuerch-Transplantatioun kéint deemno bewierken, datt d'Patiente vum HIV-Virus geheelt kënne ginn. Bei de véier Transplantatiounen hat allerdéngs d'Knachemuerch vum Spender eng speziell Mutatioun, bei där en Deel vum CCR5-Gen gefeelt huet. Mënschen, déi dëse Gen net hunn, kënnen zwar mam HIV-Virus infizéiert ginn, allerdéngs kann den Erreeger vun der Immunschwächt-Krankheet hinnen näischt unhunn. Deemno kéint ee bei Kriibspatienten esou probéieren, de Kriibs an den HIV-Virus an engems ze bekämpfen.