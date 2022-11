An der Abtei Neimënster waren dës Woch international Acteuren aus de Beräicher Mikrofinanzen a finanziell Inclusioun fir eng Serie vu Konferenze beieneen.

Dat am Kader vun der europäescher Mikrofinanz-Woch.

E besonnesche Fokus louch dëst Joer op der finanzieller Inclusioun vu Fraen. Mir hunn um Bord vun der Konferenz mat der Mary Ellen Iskenderian geschwat, Presidentin vu Women's World Banking, eng Organisatioun, déi zanter 40 Joer aktiv ass a sech haut op virop op 6 Länner konzentréiert: Indien, Indonesien, Nigeria, Bangladesch, Mexiko an Ägypten. Et wier mëttlerweil duerch vill Etüde gewise ginn, datt d'ganz Famill profitéiert, wann ee Frae finanziell stäerkt, sou d'Mary Ellen Iskenderian.

"Mir gesinn, dass si d'Sue fir besser Liewensmëttel fir d'ganz Famill ausginn. Méi Kanner, souwuel Jonge wéi Meedercher, bleiwe méi laang an der Schoul, wa Fraen d'finanziell Kontroll hunn. Si suergen dofir, datt méi Membere vum Stot gesondheetlech versuergt ginn, wann et néideg ass. A si prioritiséieren dacks Renovatiounen um Haus."

Mikro-Kreditter wieren nëmmen een Deel vun der Léisung, besonnesch wichteg wier, datt d'Fraen d'Méiglechkeet hätten, ze spueren an och dat, wat si sech opbauen, ze versécheren. Wann d'Frae kéinte weisen, datt si Suen op d'Säit geluecht hunn, géinge si och méi einfach Suen op der Bank geléint kréien. Encouragéierend ze gesinn, wier, datt haut net méi just Mikrofinanz-Organisatiounen dës Zort Servicer ubidden, ma och méi klassesch Acteuren. Duerch d'Digitaliséierung hätt een et an de leschten 10 Joer och fäerdeg bruecht, vill méi Leit z'erreechen.