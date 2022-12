An der Nuecht op e Freideg sinn 3 weider Atomkreakteren a Frankräich nees un d'Netz gaangen. Dat huet de Stroumkonzern EDF matgedeelt.

Am Ganze sinn domadder 40 vun de 56 Atomreakteren an eisem Nopeschland nees um Netz. Och de Reakter Nummer 4 vun der Atomzentral zu Kettenuewen ass an der Nuecht op e Freideg nees un dat franséischt Stroumnetz gaangen.

Frankräich hat jo vill Reakter misse wéinst technesche Probleemer a Reparaturaarbechten eroffueren. D'Stroumproduktioun ass dowéinst zënter Méint op engem historesche Déifstand a Frankräich huet dëst Joer bis ewell méi Stroum importéiert ewéi exportéiert. Dat war fir d'Lescht virun 42 Joer de Fall.